В Киеве открыли мемориальную доску Щербицкому (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, доска установлена на доме по улице Десятинной 8, где жил В.Щербицкий.

В церемонии открытия мемориальной доски приняли участие вице-премьер-министр Александр Вилкул, председатель КГГА Александр Попов, представители политических партий и общественных организаций.

«Объективная оценка роли Владимира Щербицкого в истории нашего государства уже дана. Главный критерий такой оценки – это реальные заслуги перед государством. Период УССР – это часть истории нашей страны», – отметил во время церемонии А.Вилкул.

Владимир Васильевич Щербицкий (1918 – 1990 гг.) - родился в Верхнеднепровске Днепропетровской области. Первый секретарь Днепропетровского обкома КПУ (1955-1957, 1963-1965), председатель Совета министров Украины (1961-1963, 1965-1972), Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Украины (1972-1989), член Политбюро ЦК КПСС, дважды Герой Социалистического Труда.