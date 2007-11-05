В луганской шахте произошел обвал: погиб шахтер
19:16, 05 ноября 2007Разное
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Обстоятельства расследуются
На шахте "Богучарская №1 "в Луганской области в результате обрушения погиб горнорабочий.
Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, в 12 ч. 45 мин. 5 ноября на шахте "Богучарская №1" (ООО "Углепоставка") произошло обрушение пород кровли.
В результате был тяжело травмирован горнорабочий очистного забоя, 1961 г.р. Горняк получил обширную травму головы, не совместимую с жизнью. Смерть пострадавшего наступила до прибытия бригады врачей.
Обстоятельства гибели шахтера расследуются.
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