В луганской шахте произошел обвал: погиб шахтер

На шахте "Богучарская №1 "в Луганской области в результате обрушения погиб горнорабочий.

Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, в 12 ч. 45 мин. 5 ноября на шахте "Богучарская №1" (ООО "Углепоставка") произошло обрушение пород кровли.

В результате был тяжело травмирован горнорабочий очистного забоя, 1961 г.р. Горняк получил обширную травму головы, не совместимую с жизнью. Смерть пострадавшего наступила до прибытия бригады врачей.

Обстоятельства гибели шахтера расследуются.