Три богатыря на кнопке

Блокирование Верховной Рады представителями оппозиции (в последнее время – преимущественно народными депутатами от «УДАРа») все больше напоминает цугцванг. Представители Партии регионов кичатся наличием большинства, приписывая себе полный контроль над коммунистами, а оппозиционеры не хотят оставлять занятые высоты без ощущения победы.

Фракция «УДАР», члены которой любят кокетливо пускать в ход тезис «Мы – новички в политике», уже больше недели занимается тим-билдингом по западным канонам. Правда, не где-нибудь на природе, а непосредственно на рабочем месте. Виталий Кличко разместил свое войско в караульном режиме в сессионном зале, откуда «ударовцы» пытаются напоминать о себе окружающему миру. Наверное, вместо «вареников от Матиос» вскоре придется раздавать футболки и свитера с автографом Кличко, а то и политические векселя с прицелом на избрание его главой государства. Иным способом получить кадровые резервы не получается, а революционные массы за стенами парламента не наблюдаются. Совместное времяпровождение «ударников» в ограниченном пространстве должно позволить им избежать появления «тушек» в политической силе, не отличающейся внятной идеологией. К тому же Виталий Кличко практически ежедневно принимает участие в брифингах, на которых с полной серьезностью обещает не отступать. Избирателям такие наполненные ни к чему не обязывающей решимостью заявления нравятся.

Стала более радикальной и риторика Арсения Яценюка. Кажется еще немного – и можно будет доставать из чуланов «полосатый образ» главного «фронтовика» образца 2009 – 2010 годов. Требования к проведению досрочных президентских и парламентских выборов пока выглядят безосновательными, но зато как красиво звучат. Яценюк обещает принимать участие в блокировании парламента вместе с другими оппозиционерами ближе к 19 февраля, когда по расписанию парламентская сессия должна возобновить работу. До того лидер фракции «Батькивщина» предпочитает не пытаться поднять соратников на массовое мероприятие, хорошо понимая, что такой порыв чреват негативными для него последствиями. Лидерство Яценюка не воспринимается значительной частью «Батькивщины», и это неприятие порой выплескивается за рамки политического приличия. Похоже, даже локон от фирменной косы Тимошенко, переданный Яценюку в качестве демонстрации благосклонности экс-премьера, не поможет ему утвердиться в качестве полновесного лидера фракции, все больше напоминающей своей лоскутностью «Нашу Украину - Народную самооборону».

Не в своей тарелке чувствуют себя сегодня и представители ВО «Свобода». Блокировать парламентскую трибуну рядом с некоторыми «ударниками» «оппозиционному спецназу» явно не с руки. «Свободовцы» как-то потерялись в условиях, когда противники из Партии регионов и КПУ покинули сессионный зал. К счастью, соратники Олега Тягныбока пока избегают соблазна «бить своих, чтоб чужие боялись». Самая радикальная оппозиционная сила изо всех сил имитирует оппозиционное единство, но пока ее активисты успешно проявили себя только в парламентских стычках и выламывании дверей, преграждающих доступ в органы власти.

Кстати, блокада парламента поставила крест на попытках коммунистов представлять избирателям свою оппозиционную сущность. Они даже не пытаются имитировать диалог, гипотетически направленный против Партии регионов. Наоборот – вожди «регионалов» записывают коммунистов в готовое голосовать большинство, тем самым демонстрируя, что предвыборный лозунг КПУ «Вернем страну народу» утратил актуальность, а Петр Симоненко – не утратил управляемость.

Оппозиция сумела продемонстрировать не только свою силу, но и наличие серьезных противоречий между лидерами оппонирующих Виктору Януковичу фракций. Перспектива досрочных парламентских выборов, о которых заговорили «регионалы», заметно приободрила «Свободу», не пугает (на словах) «УДАР», но не вызывает энтузиазма у «Батькивщины». У каждой партии – своя политическая «свадьба» и собственный кандидат на президентские выборы. Поэтому засевшие «на кнопке» оппозиционные «богатыри» вынуждены постоянно маневрировать, чтобы вызывать к себе интерес. «Ударники», к примеру, по праву постоянно блокирующих диктуют собственные условия возобновления работы парламента, настаивая на введении системы «Рада-3» и фактически перехватив эту тему из рук Арсения Яценюка.

Очевидно, что попытка силового разблокирования работы парламента будет авантюрой с плохо предсказуемыми последствиями, ведь в «УДАРе» достаточно спортсменов, пусть и менее именитых, чем лидер партии. Превратить сессионный зал в арену для боев без правил – далеко не лучший выход из ситуации. Можно долго рассуждать о качестве репутации украинской власти, но такое пятно на ней может оперативно привести к полной «лукашенизации» режима Виктора Януковича. Для власти, пожалуй, единственная разумная тактика – выжидание, ведь оппозиционерам становится все тяжелее привлекать интерес к своей акции, которая постепенно теряет симпатии избирателей. Если учесть, что роспуск даже не работающего месяц и больше парламента – право, а не обязанность президента, то можно предположить продолжение «банкета под куполом» до весны. Наиболее вероятным и позволяющим сохранить лицо большинству участников вариантом выглядит введение персонального голосования с уменьшением количества дней для принятия Верховной Радой решений. Этот вариант лежит на поверхности, но стороны парламентского конфликта предпочитают демонстрировать принципиальность.