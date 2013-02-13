Вор обокрал церковь и пытался сбежать в одежде священника

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе общественных связей областного управления милиции, инцидент случился на прошлой неделе на хуторе Подгора Великобережецкого поселкового совета Кременецкого района.

Житель соседнего села Великие Млынци проник в храм в обеденную пору, разбив окно, когда там не было ни священника, ни прихожан.

Там он нашел одежду настоятеля, переоделся в нее, зажег свечи и стал «отправлять» службу Божью. Злоумышленник впоследствии объяснил правоохранителям, что хотел попробовать себя в роли священнослужителя.

После этого из церковного магазина взял несколько иконок, миро, 5 литров церковного вина, а также пожертвования (7 грн, 10 российских рублей, 1 доллар США, 11 тыс. белорусских рублей) и отправился с «добычей» через село в одежде священника.

Незнакомый мужчина в одежде священника сразу вызвал подозрение у жителей села, они вызвали участкового, который и задержал вора.

Ему инкриминируют ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража, совмещенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище).