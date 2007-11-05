На Закарпатье заживо сгорела семья с двумя детьми

В с. Грушево Тячивского района Закарпатской области в частном жилом доме возник пожар, в результате которого погибла семья из 4 человек, в том числе 2 детей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, пожар ликвидировали два отделения Государственной пожарной охраны. Предварительная причина пожара - нарушение жителями дома правил эксплуатации печного отопления находясь в нетрезвом состоянии.

На месте события работала оперативная группа Главного управления МЧС в Закарпатской области.