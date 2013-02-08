В окно пассажирского поезда влетела 8-килограммовая железяка

Как сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью Управления МВД Украины на Донецкой железной дороге, после установления всех обстоятельств происшествия стало известно, что 15 января в дежурную часть линейного отдела на станции Волноваха поступило сообщение о травмировании гражданки, жительницы города Феодосия. В сообщении указано, что женщина следовала поездом сообщением «Луганск-Симферополь» до станции Симферополь, и около 23.30 на полном ходу поезда в окно купе, разбив стекло, влетел тяжелый металлический цилиндр приблизительной массой 8 килограммов.

Пострадавшая обратилась к врачам, которые диагностировали у нее сотрясение головного мозга.

Следственными действиями установлено, что той ночью навстречу пассажирскому поезду сообщением «Луганск-Симферополь» следовал товарный поезд, состоящий из некрытых полувагонов, в одном из которых перевозились металлические изделия. В момент, когда поезда поравнялись, одно из таких изделий на скорости скатилось и попало в стекло купе вагона встречного пассажирского поезда.

Факта совершения кражи металлических изделий из вагона товарного поезда следствием не установлено.

Информация о травмировании пассажирки внесена в единый реестр досудебных расследований и определена квалификация по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение).

Следственные действия продолжаются.