В Днепропетровске автомобиль травмировал 4 пешеходов на тротуаре

В Днепропетровске на перекрестке проспекта имени газеты "Правда" и ул. Воронежской водитель автомобиля "Шевроле Авео", двигаясь на запрещающий (красный) сигнал светофора, допустил столкновение с автомобилем "ГАЗ 24".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, после столкновения водитель автомобиля "Шевроле Авео" выехал на тротуар, где совершил наезд на пешеходов.

В результате ДТП четыре пешехода получили телесные повреждения и были доставлены в 6-ю городскую больницу г. Днепропетровска.