Замдиректора: киевский зоопарк легко пережил смену руководства

Об этом Е.Николайчук сказала в интервью УНИАН, комментируя информацию в СМИ, появившуюся в начале этого года.

“Я не вижу напряженной ситуации в коллективе. Понятно, что пришло новое руководство, но коллектив замечательный, люди работают по многу лет - есть такие, которые 40 лет работают здесь. Люди преданы своему делу и работают за мизерные зарплаты... Евгения Николаевича (нового гендиректора Е.Кирилюка — УНИАН) приняли очень хорошо, так как его знают здесь. Он проработал в зоопарке 8 лет, пришел как кризис-менеджер, поставил зоопарк на ноги. Поэтому многие питают надежды на него. Человек грамотный, знает эту работу”, - сказала Е.Николайчук.

По ее мнению, негативную информацию распространяют представители предыдущего руководства зоопарка.

“Я не могу сказать точно, потому что не проводила никаких расследований, но думаю, что это из числа предыдущего руководства, которое пока саботирует работу. И нам очень тяжело вникать, когда человек забрал печать, все документы и типа ушел на больничный... Поэтому у нас такие слегка военные действия. Он представляет мечту свою как нечто реальное, но это не так” - отметила Е.Николайчук, не уточняя, о ком идет речь.

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Она подчеркнула, что коллектив большой, и понятно, что люди имеют разные точки зрения.

“Но им вовремя выдана зарплата, у них есть работа. С животными все хорошо. То есть зачем им бастовать, я честно говоря, не понимаю. Вчера у нас было собрание. Все высказали свои пожелания и мы все учли”, - сообщила заместитель гендиректора зоопарка.

Как сообщал УНИАН, 29 ноября 2012 г. на должность генерального директора Киевского зоологического парка был избран Е.Кирилюк, который руководил предприятием в 1998-2006 годах.

Предыдущий директор зоопарка Алексей Толстоухов 21 сентября прошлого года уволился по собственному желанию. Он руководил предприятием с 15 октября 2010 года.

С момента увольнения А.Толстоухова до назначения Е.Кирилюка обязанности руководителя зоопарка исполнял заместитель генерального директора Михаил Иванов.