От Попова требуют объяснить, почему животные в зоопарке сидят голодные

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фракции, так Т.Мелихова отреагировала на информацию в СМИ о Киевском зоопарке, а именно - отсутствие средств на закупку корма для животных.

Депутат отметила, что пока бюджет Киева на 2013 год не утвержден, финансирование отраслей и учреждений происходит по принципу затраты средств в объеме 1/12 каждый месяц от бюджета прошлого года.

“Поэтому деньги на закупку корма для животных должны были быть выделены. Почему они не дошли до зоопарка, известно, по-видимому, только исполнительному органу Киевсовета», - отметила Т.Мелихова.

«Создается впечатление, что власть делает все возможное, чтобы создать больше скандалов вокруг Киевского зоопарка и убедить общество, что лучше его вообще закрыть и не издеваться над животными...”, - считает она.

Т.Мелихова подчеркнула срочность решения вопроса о жизнедеятельности зоопарка.

На днях интернет-проект «Фраза» обнародовал материал о том, что Киевский зоопарк находится на грани катастрофы.

«Киевский зоопарк тихо захватили рейдеры, животных нечем кормить, директора нет на месте, а его новые заместители заняты ремонтом кабинетов», - пожаловались сотрудники зоопарка, сообщила «Фраза».

По их словам, новое руководство ничего не понимает в делах зоопарка, а «свою работу они начали с распределения и обустройства кабинетов, закупки кресел, канцелярии, на что пошло уже более 50 тыс. грн». При этом в последние дни животным привычные корма заменяют суррогатами, потому что деньги на закупку не выделены.