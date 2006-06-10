За титул чемпиона Европы борются около десяти тысяч собак

В открывшемся в пятницу собачьем Чемпионате Европы-2006 в Хельсинки принимают участие около десяти тысяч собак, сообщили в финском Союзе кинологов.

На чемпионате, проходящем под патронажем мэра Хельсинки, представлено около 300 пород из 39 стран Европы. Больше всего на выставке, конечно, финских собак, а половина из более 4,2 тысячи иностранных участников приехали из России. Из Швеции приехали 450 собак, из Эстонии - 230, из Италии - 210, из Латвии - 150.

В программе выставки - лекции о собаках, демонстрация дрессировки и выучки, работы собак-профессионалов: поводырей, пастухов, таможенных, пограничных и полицейских собак и даже собачьи танцы.

Судьи выберут лучшего представителя каждой породы, а по итогам чемпионата в воскресенье объявят лучшего из лучших - чемпиона Европы, который получит титул "Best in Show".

РИА "Новости"