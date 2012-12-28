На трассе Киев-Харьков не разминулись два грузовика: водители погибли на месте (фото)

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, сегодня около 6.30 на 364-м км автодороги ”Киев-Харьков” произошло столкновение двух грузовых автомобилей «ДАФ» и «Рено-Магнум». В результате ДТП на месте происшествия погибли 34-летний и 48-летний водители грузовиков.

Спасатели, которые прибыли на место происшествия, деблокировали из автомобилей тела погибших водителей, отбуксировали грузовики и смыли остатки топлива с проезжей части.

Причина ДТП устанавливается правоохранительными органами.