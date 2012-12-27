Милиция нашла в селе подпольные хлопушки

00:35, 27 декабря 2012
Разное
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В одном из сел Косовского района Ивано-Франковской области правоохранители выявили подпольный цех по изготовлению бенгальских огней и хлопушек.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью управления МВД Украины в Ивано-Франковской области, безработный житель села организовал такое производство в хозяйственных помещениях на своем подворье. Сырье мужчина закупал у предприятий, изготовляющих полимерную продукцию. Во время проверки в цехе находилось двое наемных работников-односельчан.

Всего правоохранителями было изъято 11 тысяч упаковок бенгальских огней и около тысячи хлопушек. В данный момент проводится проверка на огнеопасность продукции.

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