Милиция нашла в селе подпольные хлопушки

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью управления МВД Украины в Ивано-Франковской области, безработный житель села организовал такое производство в хозяйственных помещениях на своем подворье. Сырье мужчина закупал у предприятий, изготовляющих полимерную продукцию. Во время проверки в цехе находилось двое наемных работников-односельчан.

Всего правоохранителями было изъято 11 тысяч упаковок бенгальских огней и около тысячи хлопушек. В данный момент проводится проверка на огнеопасность продукции.