Милиция нашла в селе подпольные хлопушки
00:35, 27 декабря 2012Разное
955 0
В одном из сел Косовского района Ивано-Франковской области правоохранители выявили подпольный цех по изготовлению бенгальских огней и хлопушек.
Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью управления МВД Украины в Ивано-Франковской области, безработный житель села организовал такое производство в хозяйственных помещениях на своем подворье. Сырье мужчина закупал у предприятий, изготовляющих полимерную продукцию. Во время проверки в цехе находилось двое наемных работников-односельчан.
Всего правоохранителями было изъято 11 тысяч упаковок бенгальских огней и около тысячи хлопушек. В данный момент проводится проверка на огнеопасность продукции.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter