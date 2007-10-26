Черновецкий обязал собак и их владельцев пройти тест

Киевский городской совет на заседании 25 октября утвердил новые Правила содержания домашних собак и котов в Киеве, которыми, среди прочего, обязала владельцев потенциально опасных собак вместе со своими псами пройти тестирование по программе “Собака-компаньон”, чтобы подтвердить адаптацию животных к условиям города.

Соответственно, в тексте решения Киевсовета, кроме Перечня пород собак, признанных как потенциально опасные, утверждены и Положения о правилах данного тестирования.

Кроме того, владельцы таких собак должны пройти процедуру обязательного страхования ответственности за ущерб, который может быть причинен третьим лицам.

В новых Правилах отмечается, что в случае, если потенциально опасная или признанная опасной собака не смогла пройти тестирование по программе “Собака-компаньон” в установленный срок, ее владелец должен изолировать такое животное или передать для охраны объектов строительства, частных домов и тому подобное.

В перечень пород собак, которые Киевсовет признал потенциально опасными, пока включены 30 следующих: акита-ину, американский бульдог, американский стафордширский терьер, английский мастиф, аргентинский дог, бельгийская овчарка, бернский зенненхунд, бордоський дог, бразильская фила, бульмастиф, бультерьер, доберман, кавказская овчарка, канет корсо, мастино неаполитано, московская сторожевая, немецкая овчарка, немецкий дог, перо пресса канарио, южнорусская овчарка, питбультерьер, ризеншнауцер, родезийский риджбек, ротвейлер, среднеазиатская овчарка, тосаину, черный терьер, немецкий боксер, фокстерьер, ягтерьер немецкий. При этом в решении есть примечание, что перечень пород будет пополняться с поступлением новых данных.

Относительно же собственно обязательного тестирования по программе “Собака-компаньон”, оно будет проводиться коммунальным предприятием “Центр идентификации животных”, который создает комиссию из судьи (инструктор-кинолог), ведущего специалиста отдела учета и регистрации Центра и секретаря. Соответствующим Положением также определены ряд правил прохождения тестирования и система начисления баллов которые необходимо набрать за определенные упражнения чтобы пройти тестирование.

При этом к тестированию допускаются владельцы собак, “которые успешно прошли собеседование на компетентность, или те, которые предъявили официальное подтверждение своей компетенции”. Соответственно, Правила содержат “Тест на компетентность для владельцев собак”, состоящий из более чем 30-ти вопросов наподобие порядка регистрации животных в Киеве, собачьих болезней или: “Что, по вашему мнению, является спровоцированной и неспровоцированной агрессией?”.