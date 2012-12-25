Мужчина с самурайским мечом напал на прохожую

В результате женщина получила глубокие раны на ногах, руках и лице. Сейчас она находится в госпитале, ее жизни ничего не угрожает, сообщает Sky News.

Остановить "самурая" смог дежуривший неподалеку сержант полиции, причем сделать это ему удалось, будучи абсолютно безоружным. Во время задержания вооруженный мужчина попытался зарубить служителя правопорядка.

После ареста в сумке у мужчины обнаружились боевые ножи, арбалет и противогаз. О мотивах задержанного пока ничего не известно.

Самурайские мечи нередко используются в Великобритании как орудия преступлений. Их продажа в стране запрещена с 2007 года, замечает РосБизнесКонсалтинг. Запрету предшествовал ряд получивших широкую огласку случаев убийств с использованием именно этого вида оружия.