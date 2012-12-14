Беседы в маршрутках: о «покращенни» под снегопад

Пока в Раде депутаты идут стенкой на стенку, отвоевывая директорские кресла и «восстанавливая» в премьерской должности Николая Азарова, считая при этом свои действия борьбой за справедливость во имя Украины, народ – избравший тех самых депутатов – лютует. Люди все больше сомневаются в том, что лучшие времена хоть когда-нибудь нагрянут, завидуя уровню жизни племени тумба-юмба.

Негативную реакцию на происходящее в верхах подстегивает и разбушевшаяся зима. Украину завалило снегом, чего не ожидали (традиционно) коммунальные службы. Они, правда, вовсю рапортуют о победах на «стихийных» фронтах, но результат глаз не радует. Даже столица, что уж там говорить о периферии, напоминает месиво из грязи и снега. Улицы подобны минным полям – того и гляди рухнешь, поскользнувшись на льду, покрытом мощным слоем воды. Тротуары, а особенно отрезок между остановками транспорта и местом посадки на проезжей части (транспорт не может вплотную подойти ко многим остановкам), напоминают болото. Люди – мокрые и злые. Видимо, поэтому и разговоры они ведут невеселые. Рассуждая вслух, они вспоминают «добрым» словом власть. Думаю, власти полезно будет узнать, что о ней думают не у избирательной урны, а в откровенном разговоре в маршрутке с незнакомым попутчиком.

- До чего дошло. Ни пройти, ни проехать. А ведь это – только мокрый снег пошел. Но дальше обещают похолодание. То есть, из парадного не выйдешь – каток.

- Хорошо вам рассуждать, в столице. А вот в 70 километрах от нее вообще чистить снег нечем. Раньше переживать хотя бы за основные дороги не приходилось. А теперь на весь Брусиловский район выделили 2 тонны песка и соли. Машина берет на борт полтонны, так что имеющегося запаса хватит только на 4 ходки, чтобы расчистить дорогу до трассы. На улицах в самом райцентре убирать вообще нечем. Как зиму переживем, неизвестно. А ведь люди на работу и учебу в Киев, Житомир ездят. Как добираться?

- Так неужели в Украине песка и соли нет?

- Да их полно, но только денег нет на доставку из карьеров. Опять же, солярка и бензин для машин нужны. А бюджет местный пустой, как и государственный. Короче, довели страну «до ручки».

- Хоть бы признали очевидное. Так нет, убаюкивают – все будет хорошо. Откуда же взяться хорошему, если нищета кругом полная?

- А помните, Азаров приказал в сельских школах установить биотуалеты? Так вот, их как не было, так и нет. Ребятишки бегают на улицу по нужде и в дождь, и в снег. Спрашиваем у начальников, почему не исполняете поручения премьера? А они в ответ – вместо говорильни, лучше бы ваш премьер денег на эти туалеты дал. А денег-то даже на выплату зарплат учителям и медикам не хватает. Не то, что на детей.

В разговор пассажиров включился водитель маршрутки:

- Люди обеднели. Даже на проезд 2 гривни экономят, не платят. Раньше в «зайцев» игрались забавы ради, а теперь просто безденежье заставляет этим заниматься. Как водитель-ветеран говорю вам. Пассажиры извиняются и объясняют такие поступки пустым кошельком. Как не понять. Сам еле свожу концы с концами. Если люди не могут заработать в Киеве, то что говорить о маленьких городах и селах? Там средняя зарплата до 1000 гривень. Но, в принципе, работы вообще нет. Молодежь, которая не уехала маяться на съемных квартирах в больших городах, спивается. А какие дети у них будут? Вот и представьте наше будущее.

- Может, урожай хоть хорошим будет – из-за снега.

- Да причем здесь урожай? Сейчас это не проблема. Круглый год импортные продукты. Чем дальше – тем больше. Кому нужно родное сельское хозяйство? Разве ж им занимаются. Старики в селах помрут – и капец. Крутые только землю на нет переводят. Последние соки из нее выжимают под урожаи, а потом уходят. Да и для сельского хозяйства земли-то не осталось, всю раскупили. Среди полей сосновые боры. Ждут, когда разрешат ими торговать.

- Вас послушаешь, так ничего хорошего и не делается.

- Может, и делается, но – только для своих. Мы в их круг не входим. А раз так, то и надеяться на «покращення» нечего.

Нана Черная