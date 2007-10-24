Экстренная ситуация на шахте в Донецке: на поверхность подняты 28 горняков
15:30, 24 октября 2007Разное
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Вызвали спасателей
На шахте "Куйбышевская" в Донецке из-за угрозы пожара срочно подняты на поверхность 28 горняков.
Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, в 13 ч. 46 мин. 24 октября отмечено появление дыма на 5-м уклоне пласта К8 в районе привода конвейера "Гварек-1000". На аварийном участке работали 28 человек. Все они экстренно выведены из шахты.
На шахту вызваны горноспасатели для разведки выработок.
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