В Крыму повесилась многодетная мать

В одном из сел Черноморского района Крыма местные жители обнаружили 30-летнюю женщину повешенной в собственном доме.

Как передает Magnolia-TV, в найденной предсмертной записке самоубийца просила прощения у своих детей и матери и говорила о том, что не хочет больше жить.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС Крыма, повесившаяся жила со своей мамой и тремя детьми: 14-летней дочкой, 7-летним сыном, а ее младший сын родился лишь в прошлом году.

По словам соседей, семья жила не богато.

Детали происшествия выясняет следственно-оперативная группа МВД. Проводится расследование.