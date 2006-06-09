В Крыму повесилась многодетная мать
15:11, 09 июня 2006Разное
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30-летняя женщина написала предсмертную записку
В одном из сел Черноморского района Крыма местные жители обнаружили 30-летнюю женщину повешенной в собственном доме.
Как передает Magnolia-TV, в найденной предсмертной записке самоубийца просила прощения у своих детей и матери и говорила о том, что не хочет больше жить.
Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС Крыма, повесившаяся жила со своей мамой и тремя детьми: 14-летней дочкой, 7-летним сыном, а ее младший сын родился лишь в прошлом году.
По словам соседей, семья жила не богато.
Детали происшествия выясняет следственно-оперативная группа МВД. Проводится расследование.
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