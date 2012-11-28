Извинений не будет. «Свобода»

Конечно, во всем виноват Лещенко. Именно журналист «Украинской правды», а не Игорь Мирошниченко, один из главных спикеров «Свободы» и без пяти минут народный депутат, позволивший себе в фейсбуке пройтись насчет «жидовства» актрисы Милы Кунис. Не вынеси Лещенко этот факт на публику, никто бы, может, и не заметил. Кто, таким образом, нанес репутационный ущерб уже практически парламентской партии, а тем самым и оппозиции, и независимой Украине? Правильно, журналист.

Такова реакция на очередной скандал со стороны тех, кто, по крайней мере, понимает, что это скандал. Некоторые традиционно не поняли и начали по тысячному разу доказывать право украинцев на употребление слова «жид». Расскажите это морским пехотинцам – говорят в таких случаях англосаксы. Желательно, еврейского происхождения, добавлю от себя.

Вообще, я заметил, в пространстве притяжения «Свободы» логика действует каким-то причудливым образом. То за нее голосуют, подчеркивая свое несогласие с программными положениями. То уверяют, что тягныбоковцы только на словах бяки, а по жизни душки. Даже Сергей Лещенко заканчивает свой текст в блоге таким пассажем: партия «Свобода» в лице своего лидера должна найти правильные слова, чтобы прокомментировать выражение, допущенное Мирошниченко.

Да с какой стати Тягныбок будет искать какие-то слова оправдания? «Свобода» не сочла нужным резко выступить по более серьезному поводу, когда ее сторонники во время харьковского марша кричали "Зиг-хайль-Рудольф-Гесс-Гитлерюгенд-СС!". Тут никакими лингвистическими изысканиями не отмажешься – «зиг хайль» и в Африке «зиг хайль». Пара человек из руководства, включая того же Мирошниченко, нехотя заявили, что «не в состоянии контролировать всех, кто присоединяется к нашим колоннам и что-то там кричит». То есть, они не в состоянии проконтролировать свои колонны, а Партию регионов обязательно проконтролируют. Следите за логикой?

Лещенко еще в начале своей отповеди пишет: «Я считаю полезным, что в парламенте будет партия «Свобода». Вот честное слово. Потому что здоровому организму нужны балансы. Однако, если эта партия хочет иметь будущее, ей надо меняться». Собственно, из этого и вырастают пожелания Олегу Тягныбоку отреагировать должным образом на партийные безобразия.

Где Сергей обнаружил здоровый организм, я не понял. Вот честное слово. Не Верховная же Рада – здоровый организм? Впрочем, подобный аргумент порой возникает: в Европе есть националистические партии в парламентах, пусть и у нас будет, как у людей. Например, как в Венгрии, где на днях депутат-националист Мартон Гёнгёши призвал взять на карандаш всех евреев, которые представляют угрозу национальной безопасности. Мы практически в евротренде! Увы, это аргумент из серии: у моей собаки завелись блохи, теперь это настоящая собака.

Что касается пользы, - если речь идет о пользе, которую оппозиция поимеет от присутствия в своих рядах тягныбоковцев, то мне ее обнаружить не удается. Кстати, не помните, не было ли заявлений «Батькивщины» или УДАРа по поводу факельного шествия их союзников с «зиг хайлями»? И правильно, что не помните. Не было.

Отныне вся грязная пена, которая поднялась с приходом «Свободы» в большую политику, будет неизбежно оседать на и без того не очень белых одеждах оппозиции. А любая попытка отстраниться от такого партнера вызовет обвинения в расколе антивластного лагеря. Пены же будет предостаточно: разговоры об изменениях партийного лица бесполезны.

Сейчас социал-националисты – партия с узнаваемым лицом. Да, вот таким. Но именно такой формат устроил избирателей. Поменять его – значит, раствориться в общей оппозиционной массе, стать никакими, средним арифметическим между Яворивским и Соболевым. У Тягныбока дикие взгляды, но в позиционировании на политическом рынке он неплохо разбирается. Кстати, может, потому и взгляды дикие, что неплохо продаются. Добровольно отказаться от своего УТП – уникального торгового предложения? Ищите дураков.

Да и в самом предположении, что свободовцы могут стать иными, содержится какой-то незаслуженный комплимент: всегда были партией войны, а тут вдруг станут голубями мира. Откуда возьмется потенциал к таким размашистым внутренним метаморфозам?

Вернемся к общеоппозиционным проблемам. Моделирование ситуации будущих президентских выборов неизбежно показывает, что Олег Ярославович – большой гвоздь в заднице оппозиции. Сейчас можно сколько угодно обещать единого кандидата, который будет противостоять Януковичу, ближе к кампании найдется тысяча причин выдвинуть нескольких. Кто поручится, что среди них не будет Тягныбока? А во что обойдутся уговоры не выдвигаться или сняться?

А после того, как его парни почудят несколько лет в том же стиле, что последние пару недель, не рванут ли к «Свободе» просители от других политсил с мольбами, чтобы та ни в коем случае не выступала в поддержку их кандидата, чтобы не дискредитировать его? С другой стороны, сколько раз нужно будет публично сказать о необходимости вернуть Шухевичу и Бандере звание Героя Украины, чтобы Олег Тягныбок мигнул своим: голосуйте, можно?

Чтобы не ставить себя в 2014-2015 годах в глупое и зависимое от «Свободы» положение, «Батькивщине» и УДАРу уже сейчас нужно отгребать в сторонку от такого союзника. Чем дольше они этого не делают, тем больше создают себе проблем. Кому и польза – так исключительно президентской администрации. Вот уж где «здоровый организм».

Одно хорошо – проблема «Свободы» активно обсуждается, и граждане в ходе этих обсуждений узнают о себе много нового, в том числе неприятного. Некоторые так и говорят: хватит, уже тошнит. Раз тошнит, значит, не все еще потеряно.

Леонид Швец