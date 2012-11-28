В интернете - скандал из-за антисемитских высказываний свободовца
00:12, 28 ноября 2012Политика
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В интернете разгорелся скандал из-за антисемитских высказываний свободовца Игоря Мирошниченко.
Игорь Мирошниченко подбросил оппонентам козырей?
Оскорбительные слова новоизбранного депутата увидел один из пользователей соцсети иобнародовал на своей странице.
Они касаются голливудской актрисы украинского происхождения. Нардеп якобы позволил себе пренебрежительные высказывания относительно ее еврейского происхождения и посоветовал не «лепить» ее к Украине.
Выпад свободовца, якобы размещенный в Facebook, уже вызвал бурное обсуждение в интернете.
УНИАН пытался получить комментарий самого Игоря Мирошниченко, но ответа пока не получил.
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