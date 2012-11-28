Драка на штрафплощадке обрастает подробностями (версии сторон)

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью киевской милиции.

Как отметили в милиции, 26 ноября около двух часов ночи на одной из улиц в Святошинском районе столицы работники ГАИ для проверки документов остановили автомобиль марки «Опель Кадет». Во время проверки выяснилось, что автомобиль находится в розыске с 2011 года. Кроме этого, у работников ГАИ возникли подозрения на предмет употребления водителем алкогольных напитков. Во время медицинского осмотра, который проводился с помощью спецприбора «Драгер» в присутствии свидетелей, подозрения правоохранителей подтвердились. Водитель был в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении 32-летнего водителя «Опеля» составлен соответствующий административный протокол, а автомобиль эвакуатором доставлен на площадку хранения задержанных транспортных средств на ул. Зодчих, 1.

Под вечер того же дня по спецлинии «102» в дежурную часть Святошинского районного управления столичной милиции поступило сообщение о том, что на штрафплощадку по ул. Зодчих, 1, пытаются проникнуть неизвестные. По указанному адресу срочно выехали руководство и следственно-оперативная группа районного управления милиции.

«Предварительно установлено, что группа граждан, среди которых был 36-летний журналист интернет-издания «Дорожный контроль», прибыли на территорию штрафплощадки, чтобы забрать свои автомобили. Однако никаких законных документов, дающих право забрать транспорт, у владельцев не было. После того, как администрация и охрана штрафплощадки отказались пропустить этих граждан на свою территорию, последние повредили забор и ворота, начали выводить свои авто. Между работниками штрафплощадки и возмущенными гражданами началась потасовка, которая переросла в драку», – говорится в сообщении милиции.

Прибывшие на место события правоохранители немедленно вмешались в этот конфликт, прекратили драку и возобновили правопорядок, отметили в столичном главке.

Впоследствии представители обеих конфликтующих сторон обратились к работникам милиции с заявлениями о нанесении им телесных повреждений.

Сведения о криминальном правонарушении по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины («хулиганство») внесены в Единый реестр досудебных расследований. Святошинским райуправлением ГУ МВД Украины в г. Киеве начато следствие.

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Как сообщал УНИАН, 27 ноября организация «Дорожный контроль» обвинила сотрудников Госавтоинспекции в организации избиения своих активистов неизвестными.

По данным интернет-ресурса «Дорожный контроль», поздним вечером в Киеве по адресу: улица Зодчих, 1, произошла драка.

«Во время съемки сюжета о новой незаконной частной штрафплощадке, куда загоняют автомобили киевлян, у которой нет договора с ГАИ, на журналистов "Дорожного контроля" было совершено нападение», – говорится в сообщении.

Как утверждают в «Дорожном контроле», «работники ГАИ вызвали около 20 бандитов в штатском, которые набросились на журналистов "ДК". В результате драки у журналиста "ДК" А.Дзиндзы разбито лицо, еще один журналист "ДК" А.Жуковень получил много ударов в голову». При этом, как утверждают в организации, милиция, прибывшая на место события, ничего не предпринимала.