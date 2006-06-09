Киевлян приучают жить без горячей воды и электричества

К тому, что летом в киевских Березняках живут без горячей воды, жильцы микрорайона уже привыкли. Однако несколько домов на Днепровской набережной в народе прозвали «проклятыми». Действительно, если в других домах воду отключают на две недели, в этих – не меньше, чем на месяц.

Вчера жильцы «проклятых» домов были ошарашены новыми бедами. На каждом подъезде появились написанные от руки короткие объявления, в которых сообщалось, что до конца месяца, с 9.00 до 17.00 будут отключать электроэнергию. И подпись без всяких объяснений: «ЖЭК».

Видимо, в местном ЖЭКе решили, что днем жизнь в жилых домах замирает. И отключили от света домохозяек, престарелых, больных, «надомников», детей. Забыли, что в современных квартирах привыкли дружить с бытовой электротехникой. Отныне в «проклятых» домах придется пылесосить, стирать белье, готовить пищу, смотреть телевизор ночью, при полном составе семьи.

Мало того, что подобным ЖЭКовским решением людям созданы неудобства, жильцам нанесен и финансовый ущерб. Например, за кабельное телевидение абонплату начисляют посуточно. То же и с телефонами, многие из которых без электротока не работают. Готовы ли в ЖЭКе платить неустойку?

Еще вчера некоторые думали, что сие объявление чья-то неумная шутка. Но сегодня поняли: ЖЭК не шутит. Свет отключили, горячей воды нет.

Теперь жильцы «проклятых» домов живо обсуждают две проблемы: может ли ЖЭК принимать подобные решения, и возможны ли подобные ситуации «в доме, который построил мэр»?

Сергей Игнатьев