Нацкомисия по морали хочет проверять школьные тетради

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Нацкомисии по вопросам защиты общественной морали.

Такое решение было принято после рассмотрения на Комиссии вопроса о соблюдении требований пункта 3 раздела ІІ Общегосударственной программы «Национальный план действий по реализации Конвенции ООН о правах ребенка» на период до 2012 года» о запрете размещения рекламы (кроме социальной рекламы) в учебниках, дневниках и другой печатной продукции школьного назначения.

В письме, направленном КМУ, в частности отмечается, что ранее вопрос был рассмотрен Государственной таможенной службой Украины и даны предложения по осуществлению контроля на соответствие требованиям действующего законодательства печатной продукции школьного назначения, которая ввозится на территорию Украины из других государств.

Как поясняется, сегодня в Перечень продукции, которая подлежит обязательной сертификации в Украине (утвержден приказом Госпотребстандарта Украины от 01.02.05 № 28), продукция школьного назначения не включена. Государственной таможенной службой предложено включить ее в указанный Перечень для обеспечения контроля за ее соответствием требованиям национальных стандартов.

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Принимая во внимание это решение, с учетом предложений относительно фактов игнорирования действующего законодательства Украины в части защиты прав и интересов детей производителями и распространителями печатной продукции школьного назначения, принято упомянутое решение в Комиссии по морали и направлено письмо правительству.

В Комиссии напоминают, что в соответствии с национальным стандартом Украины ДСТУ 4736:2007 «Тетради школьные. Технические условия», на страницах обложки тетрадей разрешено размещать иллюстрированную и учебную информацию на государственном языке с согласованием ее содержания с Министерством образования и науки Украины.