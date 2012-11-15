Тракторист вспахал 50-килограммовую авиабомбу

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УМЧС в Черкасской области, при проведения полевых работ тракторист обратил внимание на странный предмет, который едва был виден из земли. Поняв, что это взрывоопасный предмет, он позвонил по телефону спасателям.

Спасатели идентифицировали находку как 250-миллиметровую авиабомбу времен Второй мировой войны.

Обезвреживанием боеприпаса занялись специалисты пиротехнической группы аварийно-спасательного отряда спецназначения УМЧС в Черкасской области.