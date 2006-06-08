Cтремится ли государство наказать убийц?

Если опираться на официальные сообщения прокуратуры и УМВД Украины в Черниговской области, только 6 июня, то есть почти за неделю после убийства в Нежине заместителя командира специального авиационного отряда МЧС Украины подполковника внутренней службы Олега Довганюка, трех причастных к инциденту сотрудников Нежинского МРО УМВД Украины в Черниговской области были уволены из органов внутренних дел, а двое из них задержаны в качестве подозреваемых в совершении этого преступления.

Под воздействием общественности, возмущенной преступлением и поведением правоохранительных органов, и активных действий потерпевших и их адвокатов, была назначена и 6 июня проведена повторная комиссионная судебно-медицинская экспертиза потерпевшего силами столичных экспертов-медиков, выводы которой, судя по предварительно обнародованной информации, существенно будут отличаться от начальной экспертизы, выполненной местным экспертом.

Расследование этого преступления вроде бы продвигается. Но вопросы остаются. В частности, до сих пор непонятно, почему уголовное дело изначально было возбуждено прокуратурой по признакам убийства по неосторожности (ст.119 УК Украины) и по факту совершения преступления, хотя очевидцы события, исходя из содержания их выступлений в СМИ, прямо указывали на преднамеренный характер лишения жизни потерпевшего и на причастных к совершению преступления работников милиции.

Обзор места происшествия в ночь на 2- июня, если и проводился, то работниками Нежинского МРО УМВД Украины в Черниговской области или при их участии, которые, в сущности, если не подчиненные, то коллеги подозреваемых, что само по себе вызывает обоснованные сомнения в их независимости, объективности и беспристрастности. В связи с этим возникает вопрос о том, когда именно сотрудники МРО сообщили органы прокуратуры о причастности своих коллег к указанному инциденту и каким именно действия предприняла прокуратура для немедленного отстранения от процесса сбора доказательств работников милиции.

Но и расследование уголовного дела Нежинской межрайонной прокуратурой оставило больше вопросов, чем ответов. Вести в данном случае речь о независимости и беспристрастности органа следствия, работники которого в своей повседневной работе находились, как минимум, в тесных служебных отношениях с потенциальными подозреваемыми, проблематично.

Аналогичный вопрос возникает и в отношении местного судмедэксперта, согласно выводу которого, если исходить из обнародованных на пресс-конференции прокуратурой и УМВД данных, смерть потерпевшего могла наступить от падения с высоты собственного роста. Остается надеяться, что после заключения повторной экспертизы и их анализа, действия местного эксперта получат официальную оценку со стороны органа расследования, как того требует ст. 97 УПК Украины.

Все то время, когда Нежинская межрайонная прокуратура „расследовала” уголовное дело, причастные к инциденту работники милиции не только не были задержаны в порядке ст.115 УПК Украины, несмотря на обличающие показания непосредственных очевидцев событию, но и в дальнейшем пребывали на своих должностях в органах внутренних дел, имея возможность влиять на ход следствия, на свидетелей, уничтожать доказательства, договариваться о версиях защиты и т.д.

Принятие уголовного дела в производство прокуратурой Черниговской области, хотя и явно запоздалое, оживило следствие, но не устранило всех сомнений в объективности и беспристрастности расследования. Согласно официальным сообщениям, 6 июня задержаны двое подозреваемых в совершении преступления сотрудников Нежинского МРО УМВД Украины в Черниговской области. Но ведь, как видно из сообщений очевидцев в СМИ, участие в инциденте с нападавшей стороны принимало по меньшей мере 5 человек.

До сих пор не была поставлена в известность общественность, какую правовую оценку получило почти четырехчасовое лишение свободы работниками милиции очевидцев события, которые, согласно их объяснениям, были освобождены лишь благодаря вмешательству командования авиаотряда. При этом, по их словам, им запрещали выходить из машины и помещения милиции, не позволяли звонить по телефону и сообщать о своем местонахождении, пытались склонить к даче ложных свидетельств и проч. В состав следственно-оперативной группы прокуратуры области до сих пор входит следователь Нежинской межрайонной прокуратуры, целесообразность допуска которого к данным и процессу следствия вызывает обоснованные сомнения.

Весь спектр событий вокруг расследования данного уголовного дела позволяет прийти к выводу о срочной необходимости создания независимого государственного органа, который бы вел следствие по делам о преступлениях, совершенных работниками правоохранительных органов. Этот вопрос и в дальнейшем остается актуальным и требует решения на государственном уровне.

А пока он не решен, наиболее эффективным способом обеспечить объективность следствия и прав потерпевших по этому делу из числа доступных представляется скорейшее принятие его в производство следственным подразделением Генеральной прокуратуры Украины.

Виталий Касько, адвокат Адвокатской компании „Пукшин и партнеры”, представляющей интересы потерпевшей стороны.