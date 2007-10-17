В Херсоне легковушка врезалась в ремонтный грузовик: погиб человек

В Херсоне в результате столкновения легкового автомобиля с ремонтным грузовиком, из которого чинили троллейбусную линию, погиб человек.

Как сообщили УНИАН в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Херсонской областной государственной администрации, 16 октября в 23.05 в Херсоне на ул. Нефтяников под железнодорожным переездом автомобиль «Шевроле Авео» столкнулся с ремонтным спецавто ГАЗ-52 троллейбусного парка города, из которого производились ремонтные работы.

В результате столкновения погиб 27-летний пассажир легкового автомобиля. Следствие выясняет причины ДТП.