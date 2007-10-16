Заседание Национальной комиссии по укреплению демократии (5 фото)

Президент Украины Виктор Ющенко выступает на заседании Национальной комиссии по укреплению демократии и утверждению верховенства права в Киеве во вторник, 16 октября 2007 г.

Президент считает, что без достижения компромисса между всеми политическими силами невозможно сбалансировать власть и обеспечить стабильность в государстве.

Призывая членов комиссии активно участвовать в подготовке изменений в Конституцию, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что без обновления Основного Закона трудно вести дискуссию о развитии страны.Он считает, что для обеспечения стабильности в государстве необходимо установить четкие правила игры для высших ветвей власти, чтобы сделать невозможным их дисбаланс и предотвратить попытки узурпации власти. Президент в очередной раз выразил свое негативное отношение к политреформе 2004 года, назвав ее неуклюжей.

В то же время он считает, что воплотить в жизнь политреформу невозможно без достижения компромисса между политическими силами, представленными в парламенте. «Мы выигрываем не противостоянием, мы выигрываем компромиссом», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Он считает, что итоги внеочередных выборов дают уникальный шанс начать диалог между политическими силами и снять с повестки дня дискуссию, которая делит страну на Восток и Запад.

Глава государства призвал политические силы отбросить ряд «радикальных вещей» и обеспечить диалог, благодаря которому наступит спокойствие, как в отношениях между ветвями власти, так и в целом в государстве.

В.ЮЩЕНКО повторил свою позицию, что 2008 год должен быть посвящен вопросу формирования новой редакции Конституции.

Фото Николая Лазаренка / POOL / УНИАН