Украинская наука: замкнутый круг безденежья, нежелания зарабатывать и отсутствия идей

Одним и главных своих приоритетов украинское правительство считает реализацию программы импортозамещения. Однако даже не самому экономически подкованному человеку совершенно очевидно, что без эффективной науки этого добиться невозможно. Нельзя экспортом угля и железной руды компенсировать импорт высокотехнологичного обрудования – в том числе, которое необходимо для добычи той же руды с углем, и для обеспечения комфортной жизни тех, кто добывает руду и уголь. Бытовая техника, оборудование hi-tech, вообще технологии – товары, не всегда имеющие материальный вес, но всегда располагающие самой высокой ценой и добавленной стоимостью. Их производство и экспорт – дело ученых умов.

Однако, тут стоит посмотреть на то, какие возможности существуют у ученых в передовых странах и какие ресурсы у ученых отечественных. Сравнение не в пользу Украины. Это с одной стороны. С другой – следует признать, что отечественные светлые умы крайне мало шевелятся, чтобы ситуацию изменить.

По порядку.

Конечно, украинская наука финансируется, как и в советское время, государством, да и то – по остаточному принципу, что не способствует ее прогрессу и мотивации ученых. Недаром в ходе предвыборной кампании премьер-министр Николай Азаров заявил, что хочет, чтобы харьковские ученые получили Нобелевскую премию. «Для меня Харьков – это особенный город. Я большую часть жизни посвятил науке, и Харьков для меня – это столица ученых, это столица вузовская, это культурный центр, это действительно столица науки Украины. Другого такого города в Украине нет. Можно вспомнить блестящие имена – Бекетов, Ландау и другие», - сказал тогда Азаров. «Намного важнее подумать над тем, чтобы Харьков вернул себе такую великую славу, авторитет, и чтобы вскоре харьковчане поехали получать Нобелевскую премию», - добавил он

В то же время, если сравнить принципы организации работы ученых в университетах, скажем, Германии и в научных центрах Украины, станет понятно, что здесь главная проблема не в финансировании, а в образе мыслей самих ученых. Ведь еще с советских времен за различными НИИ бытует слава рассадников безделья, любителей перекуров и кофе-брейков. В годы независимости это положение также в большей части не изменилось, несмотря на то, что интеллектуальный потенциал пока что окончательно не потерян и скудные возможности сохраняются, как и не пропал задор у отдельных ученых.

Но в тех же Германии или США профессора осуществляют свои исследования не за счет государства, а изыскивают гранты у корпораций, которые могли бы реализовать на практике их изобретения и исследования и зарабатывать на этом. Наверное, поэтому ставшие привычными для нас мобильные телефоны, ноутбуки и iPad’ы были изобретены не в Украине, а украинцы только имеют возможность тратить огромные деньги на то чтобы приобрести эти чудеса техники.

В этой связи академик Национальной академии наук Украины, экс-министр экономики Богдан Данилишин считает, что в Украине из-за крайне неудовлетворительного финансирования разрушаются основы функционирования науки, о чем он написал недавно на своей странице в Facebook.

«Государство теряет приоритетное направление развития науки, без которой ни о какой стратегии модернизации не может быть и речи. В Украине остается критически низким уровень поддержки науки, что отражается на общем уровне научно-технологической безопасности. Можно констатировать не просто нехватку средств для обеспечения научно-технологического развития производственного потенциала экономики Украины, а разрушение финансовых основ функционирования научного сектора, что все заметнее приводит к усилению технологической зависимости национального хозяйства”, - подчеркнул академик.

Данилишин обращает внимание на то, что в Украине на научные исследования расходуется средств в 2,5-5 раз меньше, чем в ведущих странах мира.

“Для последних лет характерен рост удельного веса фундаментальных исследований в распределении по видам научных работ, однако их доля (в Украине, – УНИАН) не превышает 0,2% ВВП, тогда как даже в постсоветских странах затраты на фундаментальные исследования составляют 0,5-0,6% ВВП. Фактически доля ВВП, которая тратится на научные исследования в Украине, в 2,5-5 раз меньше, чем в ведущих странах мира. Удельные расходы на научные исследования в расчете на одного научного работника в Украине почти втрое меньше, чем в России, в 18 раз – чем в Бразилии, в 34 – чем в Южной Корее и более чем в 70 раз меньше – чем в США”, - пишет академик.

И отмечает, что украинские ученые не имеют современной материально-технической базы для развития науки: «парк научных приборов и оборудования в научно-исследовательских организациях и лабораториях непомерно устарел: 60% из тех, что эксплуатируются в НАН Украины, функционируют от 15 до 25 лет, в то время как в развитых странах мира срок эксплуатации такого оборудования не превышает 5-7 лет».

Он считает, что власть и международные научные организации должны усилить контроль за развитием науки в Украине: «обращаюсь к нынешней власти и международным научным организациям с просьбой взять под личный контроль развитие и финансирование приоритетных направлений научных исследований в Украине, потому что дальнейшее промедление может иметь необратимый катастрофический характер».

При этом, как известно, сам господин Данилишин находится за границей, в Праге.

Правда, и в Украине остаются активные представители научной сферы, которые пытаются найти финансовые средства если не для развития, то хотя бы выживания отечественной науки. В начале октября Профсоюз научных работников Национальной академии наук Украины намеревался пикетировать Кабинет министров Украины, Администрацию Президента и областные государственные организации в региональных научных центрах с требованием увеличения финансирования научной сферы.

Однако после принятия Кабмином проекта Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2012 год», которым предусмотрено выделение дополнительного финансирования в 2012 году Национальной академии наук Украины проведение этой акции было отменено представителями ученых.

Но, ученые, как люди интеллигентные, все-таки пришли под Кабмин утром перед заседанием правительства. Правда, пришли лишь несколько человек – только для того, чтобы сообщить об отмене пикета тем возможным участникам акции, которых не успели предупредить о ее отмене. После этого Верховная Рада приняла законопроект об увеличении финансирования НАН. Сами ученые считают, что это лишь мизерная часть, необходимая для развития научной отрасли. Но в беседах с журналистами отмечают: «Мы и этому рады, многие сидят без денег».

Вот, опять же, вспоминается Германия. Украинские ученые заслуживают внимания, они интеллигентны, умны и все уже, как говориться, старшего возраста. Молодых не привлекает перспектива безденежного прозябания ради науки, они пытаются найти свое счастье за рубежом, вызывая проблему «утечки мозгов». Но, без перемены образа мыслей, отказа от убежденности, что кто-то (например, государство) принесет (или должен принести) очередную подачку для прокорма, не желающих покидать академические кабинеты гениев, Украине не совершить технологический скачок.

Без воспитания в себе коммерческой жилки, стремления видеть воплощение результатов своих усилий в жизнь, научный прогресс невозмжен. И проблема зависимости украинской экономики от экспорта металлургиеского и химического сырья будет только усугубляться.