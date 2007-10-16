В Никитском ботаническом саду открывается «Осенний бал хризантем»

20 октября в Никитском ботаническом саду в Крыму открывается «Осенний бал хризантем».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил Юрий КОПАНЬ – младший научный сотрудник отдела дендрологии и цветоводства Никитского ботанического сада (НБС), куратор коллекции хризантем.

«Коллекция хризантем Никитского ботсада - крупнейшая в СНГ коллекция в открытом грунте», - отметил Ю.КОПАНЬ .

В этом году на выставке "Осенний бал хризантем" будет представлено более 260 сортов хризантем, из них 30 сортов представлены впервые (селекция Голландии, Германии). Всего в НБС высажено 22 тысячи растений.

На выставке можно будет увидеть хризантемы разные по размерам, срокам цветения, цвету. Так, например, можно будет увидеть хризантемы с такими названиями: «Коктебель», «Закат над Гурзуфом», «Предрассветный Аю-Даг», «Плюшевый мишка», «Майя Плисецкая», «Юрий Богатиков», «Валентина Терешкова» и др.

Культура хризантем наблюдается в НБС с 1812 года, селекция ведется с 1939 года.

«Культуре хризантем – 2,5 тысячи лет. Хризантема – традиционный цветок для Юго-Восточной Азии. В Японии хризантема – это традиционный цветок мудрости и долголетия», - рассказал Ю.КОПАНЬ.

На «Осенний бал хризантем» можно будет попасть до 17 ноября.

*** Никитский ботанический сад - Национальный научный центр (НБС-ННЦ) основан в 1812 году и является одним из старейших научно-исследовательских учреждений Украины. Основатель Сада - ученый-биолог XIX века Христиан Стевен.