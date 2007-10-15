На Киевщине ”Ауди” врезался в ”Жигули”: водители погибли на месте

Сегодня, в три часа ночи, в Киевской области, на автотрассе Фастов-Бышев, водитель автомобиля "Ауди-80", двигаясь в направлении Фастова, по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ-21063".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, вследствие ДТП оба водителя от полученных травм погибли на месте, а четверо пассажиров "Жигулей" и пассажир автомобиля "Ауди" получили телесные повреждения.