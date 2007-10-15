Калифорнийские рыбаки поймали на удочку акулу весом 383 кг (фото)
08:36, 15 октября 2007Разное
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Борьба с хищницей длилась более часа
|Фото АР
Вес этой акулы стал рекордным для рыболовецкого состязания, которое проводят ежегодно уже несколько десятков лет подряд, говорится в сообщении.
Борьба с акулой-мако длиной около 3,5 метра длилась более часа. Даже после того, как гигантская рыба выбилась из сил, рыбакам не удалось поднять ее на корабль, длина которого составляла более 16 метров, и люди решили привязать акулу к борту.
"Это было непросто. Я рыбачу уже более 40 лет, но никогда в жизни не видел таких огромных акул", - сказал один из рыбаков Адли Брунер.
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