28-го умершего от "паленого" спирта нашли на улице

Последний случай зарегистрирован в населенном пункте Боржице-у-Блатнице, сообщает информагентство ЧТК.

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"Мертвого мужчину на улице нашел прохожий. Во время осмотра жилого помещения покойного была найдена бутылка с остатками алкоголя. Вскрытие показало, что мужчина скончался от отравления метиловым спиртом", - цитирует РИА Новости слова пресс-секретаря полиции.

Власти Чехии вновь предупреждают граждан перед употреблением крепких алкогольных напитков тщательно проверять происхождение алкоголя и наличие на бутылках акцизных марок.

Нынешний случай массового отравления алкогольной продукцией стал самым крупным в Чехии за последние 30 лет.