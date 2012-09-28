Дежурная по туалету заперла мужчину, у которого не хватило денег

Как сообщает TVN24 Wroclaw, работница выпустила клиента лишь по прибытии работников полиции, в сопровождении которых он пошел к банкомату, чтобы снять деньги и погасить долг.

"Женщина объяснила правоохранителям, что закрыла клиента потому, что должна обстоятельно выполнять свою работу, и брать плату с каждого. Мужчина имел при себе лишь 80 грошей, а стоимость пользования туалетом составляет 2 злотых (эквивалент около 5 гривен)", - сообщает портал телеканала.

TVN24 Wroclaw замечает, что о заключении в туалете правоохранителям сообщил сам мужчина.

"Рано утром на дежурный телефон мы получили сообщение от мужчины, который говорил, что его закрыли в городском туалете. По приезде на место оказалось, что его закрыла работница WC", - отмечает Эдита Багровска, пресс-секретарь местной полиции.