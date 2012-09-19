Иномарка слетела в пруд: погиб глава сельсовета с 2-летней дочерью

Об этом сообщила УНИАН начальник Отдела связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области Светлана Добровольская.

По ее словам, сегодня утром в Яворивский райотдел милиции поступило сообщение о том, что на автодороге возле села Страдч Яворивского района в водоеме обнаружен автомобиль “Форд-фиеста”.

Следственно-оперативной группой было установлено, что вечером 18 сентября водитель автомобиля “Форд-фиеста” съехал с автодороги в водоем, в результате чего он и его двухлетняя дочь, которая также была в салоне иномарки, погибли на месте происшествия.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в пруд.

Проводится расследование обстоятельств ДТП.