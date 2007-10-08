На трассе Александровка - Николаев столкнулись Opel с ВАЗом: 5 погибших

В Кировоградской области вследствие дорожно-транспортного происшествия погибли пять человек, среди которых - трое детей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, трагедия произошла сегодня около 7.30 вблизи поселка Северинка, что в 20 км. от Кировограда. На дороге столкнулись два легковых автомобиля - "Опель-вектра", который двигался в сторону Александровки, и "ВАЗ-2105", следовавший в направлении областного центра. От мощного удара на месте происшествия погибли водитель автомобиля "ВАЗ - 2105" и четверо его пассажиров, среди которых, - двое детей в возрасте до трех лет и один ребенок в возрасте до 14 лет. Еще одна пассажирка этого автомобиля с тяжелыми травмами доставлена в больницу.

Сейчас на месте трагедии выясняют причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия представители следственно-оперативной группы, а также руководство Управления МВД Украины в Кировоградской области и областного Управления госавтоинспекции.

Выясняются личности погибших. По предварительным данным, это дорожно-транспортное происшествие унесло жизни целой семьи.