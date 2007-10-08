В Туркмении на свободу вышли 9 тысяч заключенных

В Туркменистане, в соответствии с объявленной амнистией в честь «Гадыр гиджеси» - священной для мусульман Ночи Всемогущества, на свободу вышли около 9 тысяч заключенных.

Как передает Газета.ру, указ об амнистии президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов подписал 29 сентября с тем, чтобы помилованные люди встретили священную Ночь Всемогущества у себя дома. В этом году она приходится в ночь на 9 октября.

Крупномасштабные амнистии в честь Ночи Всемогущества проводятся в Туркменистане регулярно с 1999 года, однако глава Туркменистана обещал, что отныне амнистии будут проводиться в течение года в честь других знаменательных дат, по мере необходимости.