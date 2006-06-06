О шароварщине и великосветских посиделках

Вчера на всех телеканалах прокрутили кадры “великосветских посиделок” по языковому вопросу. Публика там собралась колоритная: и Оксана Забужко, и издатель Дмитрий Капранов, и Руслана, и Виталий Кличко.

Интервью, данные после, вызывали противоречивое чувство. С одной стороны, когда, Руслана открывает рот и начинает говорить о языковом генофонде, и то, что мы великая нация, хочется ей сказать: “Девушка, давайте гей-гей на сцену”. Еще одному новоиспеченному депутату (правда со статусом куда более низким) Виталию Кличко, комментарий по-украински давался так тяжело, что знаменитого спортсмена становилось откровенно жаль. Виталий так и не смог объяснить, как именно он будет возрождать язык и на каком языке говорят дома его дети. Одним словом, публично ударить интеллектом по языково-политическому вопросу не удалось... Хотя интересные идеи там вроде бы прозвучали. Ну, например, везде на Юге и Востоке Украины открыть бесплатные курсы украинского языка.

Совершенно верно, что правительство решило делать украинский язык модным. Хороша и сама идея проводить интеллектуальные штурмы. Но неужели нельзя этот процесс “продвижения языка” сделать интерактивным? Сотни тысяч людей переживают за этот процесс, переживают независимо от того, кто сейчас возглавляет правительство. Потому я - за язык, за концепцию, за мозговые штурмы. Но еще больше я за то, что называется грамотной государственной языковой политикой.

Олеся Слинько