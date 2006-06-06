С тяжелыми травмами госпитализированы школьники, под которыми провалился мост

Сегодня в Тростянце Сумской области трое школьников упали с моста на железнодорожные пути.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ МЧС Украины в Сумской области, ученики 7-го и двух 6-х классов общеобразовательной школы №3 в составе около 30 человек вместе с классными руководителями направились на экскурсию. Во время движения по пешеходной части моста над железнодорожными путями под ними оборвалась железобетонная плита размерами 1,3 на 2,25 м. Трое подростков вместе с плитой упали с высоты 8,7 м на железнодорожные пути, получив многочисленные травмы. Мальчики были госпитализированы в Тростянецкую центральную районную больницу. Врачи оценивают состояние подростков как тяжелое. Один из пострадавших находится в реанимационном отделении, второй – в травматологическом, еще один – в операционном отделении больницы.

Мост в Тростянце был построен в 1962 году.