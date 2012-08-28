Пассажир электрички оперся на двери и выпал на ходу
01:20, 28 августа 2012Разное
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Во время движения электропоезда «Киев-Хмельницкий» вблизи станции Лопатинцы Винницкой области из поезда выпал мужчина и остался жив.
Об этом сообщает пресс-служба территориального управления МЧС в Винницкой области.
Мужчина получил травмы в результате падения с электропоезда «Киев-Хмельницкий» во время движения близ станции Лопатинцы. По предварительным данным, пострадавший оперся на двери тамбура, которые по неизвестным причинам открылись.
После чего, 28-летний киевлянин с диагнозом «ушиб грудной клетки, туловища и переломы ребер и ключицы, закрытая черепно-мозговая травма» был госпитализирован в травматологическое отделение больницы станции Жмеринка.
Состояние пострадавшего средней тяжести.
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