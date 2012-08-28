Пассажир электрички оперся на двери и выпал на ходу

Об этом сообщает пресс-служба территориального управления МЧС в Винницкой области.

Мужчина получил травмы в результате падения с электропоезда «Киев-Хмельницкий» во время движения близ станции Лопатинцы. По предварительным данным, пострадавший оперся на двери тамбура, которые по неизвестным причинам открылись.

После чего, 28-летний киевлянин с диагнозом «ушиб грудной клетки, туловища и переломы ребер и ключицы, закрытая черепно-мозговая травма» был госпитализирован в травматологическое отделение больницы станции Жмеринка.

Состояние пострадавшего средней тяжести.