Наобещать и переобещать

Реалистичные предложения в программах кандидатов встречаются редко

Люди не читают предвыборных программ. И это факт. Не читают, даже если собираются голосовать и надеются, что выборы принесут перемены к лучшему. Почему так?

Как правило, принято винить избирателей – за лень, незаинтересованность и апатичность. Но и с кандидатов в депутаты не следует снимать ответственность за такую ситуацию. Как ни крути, а программа – это лицо кандидата. Нередко они написаны тяжелым языком и до такой степени изобилуют общими фразами и далекими от жизни обещаниями, что мало кому удается дочитать их до конца, даже несмотря на небольшой объем. С другой стороны, ограниченный объем не дает возможности наполнить тексты конкретикой, которая действительно волнует людей.

Вот и жителям избирательного округа №218 (Святошинский и Оболонский районы), только предстоит ознакомиться с программами своих кандидатов в депутаты. А борьба на округе ожидается напряженная, учитывая список желающих пройти в Раду. Из 18 зарегистрированых кандидатов основная борьба, судя по всему, развернется среди оппозиционного депутата-самовыдвиженца Александра Третьяков, бывшего полтавского губернатора Валерия Асадчева, застройщика Льва Парцхаладзе, бывшего журналиста Владимира Арьева, малоизвестного «ударовца» Александра Сергиенко и скандального «регионала» Олега Калашникова.

Исходя из текстов программ и партийности, можно условно отнести часть соискателей к лагерю власти, а часть – к оппозиции. Лицом «партии власти» на округе считается кандидат от Партии регионов Олег Калашников, в разное «прославившийся» нападением на съемочную группу СТБ и организацией палаточного городка против Юлии Тимошенко под Печерским судом. Интересно, что в программе Калашникова 5 раз упоминается Президент, дважды – Партия регионов, но ни одного раза – Святошинский район или другие территории округа.

В самом начале программы кандидат позволяет себе провести весьма рискованную параллель между двумя поколениями, которые называет «поколениями победителей». Первые удостоены этого почетного определения за то, что «сломав хребет немецкому фашизму, дали человечеству шанс, а сама Великая Победа нашего народа над фашизмом стала основой современного мирового порядка». А вот вторые названы Победителями с большой буквы по другому поводу: «Мы – все те, кто стал Победителем, избрав Президентом страны Виктора Федоровича Януковича…»

Все-таки меру нужно знать, ведь подобные сравнения способны покоробить даже значительную часть сторонников нынешней власти, которая, скажем прямо, большой популярностью у жителей округа не пользуется. Если сюда добавить невнятность «содержательной» части программы и имидж любителя распускать руки, то становится ясно: основную ставку на округе власть должна была сделать на другого человека: влиятельного, денежного, вхожего в нынешние высокие кабинеты, но не афиширующего свою причастность к Партии регионов и нынешней власти.

Под такое определение подходит глава Конфедерации Строителей Украины Лев Парцхаладзе. Вот у него в программе конкретики хоть отбавляй – да еще с цифрами и процентами. Парцхаладзе обещает увеличить минимальную пенсию до 1600, а среднюю зарплату до 7000 гривен (правда, непонятно, как это получится сделать на округе, ведь пенсии и зарплаты устанавливаются в целом по стране). «Настоящий» кандидат от ПР пообещал решить главную проблему округа – коммуналку. В программе он обещает капитальный ремонт для 50 % домов в округе. А еще бывший участник Блока Кличко, а ныне член фракции «Сильная Украина» в Киевсовете обещает оборудовать 75 % дворов округа детскими площадками. Из той же оперы – обещания построить новые школы и детские сады. Правда, сами жители понимают, что до выборов кандидат ничего нового построить вряд ли успеет. А сохранится ли такое желание облагодетельствовать всех и вся после выборов - большой вопрос.

Интересно, что в случае с округом №218 одиозная репутация недобросовестного застройщика не идет во вред кандидату. Ведь все строительные скандалы, связанные с именем Парцхаладзе, разворачивались за пределами округа, в котором он баллотируется. При прагматичном на первый взгляд подходе, программа Парцхаладзе делает уж слишком большой упор на районный и местечковый патриотизм. Очевидно, кандидату не удалось выйти на более высокий уровень осмысления проблем, чем привычный ему Киевсовет. Зато удалось пообещать решить больной вопрос для жителей Святошинского и Оболонского районов путем «уменьшения квартплаты для жильцов старых домов за счет изменения принципа начисления коммунальных платежей». Увы, бизнесмену-застройщику не хватает конкретики при ответе на один, но очень важный вопрос – где и каким образом он возьмет средства на обещанные роскошества. А наученный горьким опытом избиратель зачастую понимает, что без убедительного бюджета и плана действий любые обещания – не более чем красивые, но пустые лозунги.

Валерия Асадчева, который уже избирался депутатом в Святошинском районе Киева 10 лет назад, нельзя отнести к числу кандидатов власти, но трудно причислить и к настоящей оппозиции. Ведь его выдвинула партия, которая сегодня входит в число союзников Виктора Ющенко. А оппозиция перестала считать Виктора Андреевича «своим» еще после его сомнительного поведения во втором туре президентских выборов-2010. В программе Асадчева намного меньше упоминаний о конкретных проблемах округа. Хотя кандидат и обещает построить три дошкольных учреждения на Куреневке, Сахалине и Минском массиве и один физкультурно-спортивный комплекс в районе Беличи-Новобеличи.

Программа выдвиженца от партии «УДАР» Александра Сергиенко построена на критике нынешней власти, которая живет в «параллельном мире», в котором все «покращуется», реформируется и растет». Обращает на себя внимание творческий подход кандидата к обещаниям повысить благосостояние людей. Он говорит не о денежных суммах в гривнях, долларах или евро, а о том, что на них можно будет купить. Каждый работающий, согласно его обещаниям, «не экономя на еде и одежде на месячную зарплату, сможет приобрести холодильник или стиральную машину; обычная семья в течение трех лет получит возможность приобрести автомобиль, а в течение десяти лет – жилье в месте проживания». Откуда все это возьмется? Сам кандидат ответа на вопрос не дает, видимо, считая, что главное – это пообещать.

Оппозиция на округе представлена народными депутатами Владимиром Арьевым и Александром Третьяковым. Оба в своих программах дали четкие обещания работать над созданием демократического большинства в парламенте и добиваться освобождения лидеров оппозиции Тимошенко и Луценко. Но есть в программах и различия.

Владимир Арьев запомнился людям еще во времена работы журналистом как принципиальный разоблачитель махинаций власти и крупного бизнеса. А вот после избрания в депутаты как-то потерялся. Нельзя однозначно сказать, что, потеряв достойного журналиста, украинские избиратели в его лице приобрели настолько же яркого и деятельного парламентария. Нашло это отражение и в его программе, где не так много конкретики, касающейся проблем Киева и округа. Хотя имеет место обещание довести минимальную зарплату до 2400 гривень в месяц.

Оппозиционер-самовыдвиженец Александр Третьяков избрал иную тактику, чтобы заручиться поддержкой киевлян. Тут следует напомнить, что сам Третьяков – человек не просто довольно состоятельный, а самый богатый из кандидатов в Киеве. Во всяком случае, если основываться на тех данных, которые столичные мажоритарщики подали в ЦИК .

В своей программе Третьяков делает акцент на то, что планирует вернуть киевлянам заработанные ими деньги, которые уходят в центральный бюджет. По его мнению, нужно дать Киеву возможность самостоятельно распоряжаться своими доходами. Подсчитана и конкретная дополнительная сумма, которую город получит после принятия соответствующих изменений в Бюджетный кодекс – семь миллиардов гривен. А когда есть реальные средства, можно уверенно рассчитывать, на что их потратить – модернизацию ЖКХ, поддержку районной медицины, ремонт дорог, организацию уборки мусора и прочие актуальные проблемы.

Все кандидаты, независимо от партийной принадлежности, обещают пересмотреть отношения между центральной и местной властью, а также вернуть Киеву и его районам реальное самоуправление (даже кандидат от Кличко, который вместе со своей фракцией в Киевсовете в 2010 году помог Партии регионов отменить районные советы в Киеве). Все предсказуемо обещают сделать жизнь людей богаче, комфортнее и счастливее. Но, голосуя за кого-то из них, все-таки лучше выбирать не того, кто обещает без устали, а того, чьи обещания реально воплотить в жизнь.

Андрей Гонтковский, аналитик Центра политического консалтинга