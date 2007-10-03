Женщина-милиционер на избирательном участке покончила с собой

Найденная мертвой на избирательном участке в Мариуполе женщина-милиционер погибла в результате самоубийства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам в Киеве сообщил исполняющий обязанности министра внутренних дел Украины Михаил КОРНИЕНКО.

«Судя по обстоятельствам на месте события, это было самоубийство», - сказал он.

По словам М.КОРНИЕНКО, сотрудники милиции имеют информацию о том, что покойная раньше говорила своей подруге о намерениях наложить на себя руки.

Как сообщал УНИАН, утром 30 октября на избирательном участке

№51 в Мариуполе была найдена мертвой с пулевым ранением в висок женщина-милиционер 1984 года рождения, которая охраняла участок.

На ход голосования это чрезвычайное событие не повлияло – голосование на участке началось своевременно.