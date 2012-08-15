Женщина упала на мальчика в аквапарке

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, сообщение о происшествии поступило в милицию из Бердянской детской больницы 9 августа, куда мальчик был госпитализирован после ЧП.

«Проведенной проверкой установлено, что 12-летний житель российского города Киржич вместе с семьей приехал в Бердянск 31 июля. 8 августа семья пошла в аквапарк и около 18.30 ребенок решил в последний раз съехать с горки. Спустившись, мальчик остался в воде, где его и сбила женщина, съехавшая с той же горки – 34-летняя гражданка РФ жительница г. Печора. Она вынесла мальчика, который жаловался на боли из бассейна, карета "скорой помощи" отвезла ребенка в больницу, где медики поставили диагноз: тупая травма живота, разрыв печени, ушиб правой почки и правого легкого. Мальчику сделали операцию и перевезли в Запорожскую областную детскую клиническую больницу», - сообщили в прокуратуре.

В связи с установлением данных фактов сейчас Бердянской межрайонной прокуратурой проводится проверка обстоятельств и причин произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.