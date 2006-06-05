Кофе делает людей более сговорчивыми

Выпив чашечку кофе, люди становятся более сговорчивыми - они чаще говорят "да" и легче меняют свое мнение, сообщает European Journal of Social Psychology.

К такому выводу пришли ученые из Квинслендского университета (Австралия), проводившие эксперименты с участием 140 студентов.

В начале исследования всем участникам предлагалось ответить на вопросы об их отношении к эвтаназии и абортам. Затем студентам был предложен апельсиновый сок в неразбавленном виде либо сок с добавлением кофеина в количестве, эквивалентном двум чашкам кофе. После этого студенты ознакомились со статьями, в которых - с помощью веских аргументов - отстаивалась точка зрения, противоположная их собственной. В заключение студенты отвечали на те же вопросы, которые им были заданы в начале эксперимента.

Выяснилось, что участники, употреблявшие кофеин, становились заметно сговорчивее и легче соглашались с контраргументами.

По словам руководителя исследования Перл Мартин (Pearl Martin), эти сведения могут иметь большое практическое значение. «Только представьте, как кофеинсодержащие продукты, например кофе, чай, кола или энергетические напитки, могут повлиять на то, насколько человек верит теле- и радиорекламе или политическим заявлениям, прочитанному отзыву о фильме или, наконец, как он себя ведет на деловой встрече в момент обсуждения рабочих вопросов», - отмечает ученый.

Медновости.ру