На Прикарпатье мужчина умер от укусов пчел
02:34, 29 июля 2012Разное
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По сообщению МЧС, во время заготовки дров в урочище "Люблинец" мужчину покусали пчелы.
Укусы пчел оказались для мужчины смертельными
На Прикарпатье мужчина умер от укусов пчел.
Как сообщили сегодня УНИАН в Территориальном управлении МЧС в Ивано-Франковской области, в приемном пункте Солотвинской районной больницы Богородчанского района умер 44-летний житель села Манява. По сообщению МЧС, во время заготовки дров в урочище "Люблинец" мужчину покусали пчелы.
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