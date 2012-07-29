На Прикарпатье мужчина умер от укусов пчел.

Как сообщили сегодня УНИАН в Территориальном управлении МЧС в Ивано-Франковской области, в приемном пункте Солотвинской районной больницы Богородчанского района умер 44-летний житель села Манява. По сообщению МЧС, во время заготовки дров в урочище "Люблинец" мужчину покусали пчелы.