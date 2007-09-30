Четверо избирателей узнали, что в списках они помечены как умершие
19:17, 30 сентября 2007Разное
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Это случилось в Коломые
На Прикарпатье четверо избирателей пришли голосовать, но в списках они значились как умершие.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель Ивано-Франковской областной организации Комитета избирателей Украины Юрий ЛЫСЮК.
По его словам, этот случай произошел на участке № 21 избирательного округа № 84 в г. Коломыя.
Комиссия объясняла, что уточнение «умер» напротив фамилий избирателей недавно были внесены рабочей группой, члены рабочей группы брали уточненные данные в милиции.
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