Судья сбил велосипедиста на пешеходном переходе
Прокурор Львовской области Олег Василенко заверяет, что дело судьи одного из районных судов Львова, который на пешеходном переходе сбил велосипедиста, «никто прикрывать не будет».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.
По данным прокуратуры, автомобиль под управлением судьи совершил наезд на велосипедиста 11 июля на регулируемом пешеходном переходе улиц Люблинская и Окружная во Львове.
„Сейчас проверка относительно наличия признаков преступления в действиях судьи продолжается. Вы знаете, что уголовная ответственность предусмотрена в том случае, когда потерпевшему нанесены тяжелые телесные повреждения или повреждения средней тяжести. Если эксперты нам предоставят такие заключения, то этот судья будет привлечен к уголовной ответственности. Дело никто прикрывать не будет”, - сказал О.Василенко.
По данному факту прокуратура Львова проводит проверку в порядке ст. 97 УПК Украины. Ход проверки находится на контроле прокуратуры Львовской области.