Судья сбил велосипедиста на пешеходном переходе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

По данным прокуратуры, автомобиль под управлением судьи совершил наезд на велосипедиста 11 июля на регулируемом пешеходном переходе улиц Люблинская и Окружная во Львове.

„Сейчас проверка относительно наличия признаков преступления в действиях судьи продолжается. Вы знаете, что уголовная ответственность предусмотрена в том случае, когда потерпевшему нанесены тяжелые телесные повреждения или повреждения средней тяжести. Если эксперты нам предоставят такие заключения, то этот судья будет привлечен к уголовной ответственности. Дело никто прикрывать не будет”, - сказал О.Василенко.

По данному факту прокуратура Львова проводит проверку в порядке ст. 97 УПК Украины. Ход проверки находится на контроле прокуратуры Львовской области.