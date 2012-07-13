Завтра метро «Дворец спорта» закроют на два часа

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевского метрополитена.

В частности, станция будет закрыта с 17.30 до 19.30.

Как отмечается в сообщении, такое решение принято на основании поручения исполняющего обязанности главы Киевской городской государственной администрации Александра Мазурчака и для обеспечения перевозки болельщиков футбольного матча, который состоится на НСК "Олимпийский".