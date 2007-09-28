Хочу, чтоб мы наследовали ”коварную Америку”

Мнение

Я как-то услышала мнение коммуниста Бориса Олийника, считающегося моральным авторитетом. Он убеждал нас, что «коварные американцы» хотят подвести нас к двухпартийной системе. И очень сокрушался, что так нельзя, что две партии - это скучно. А я встрепенулась радостным ожиданием: хоть бы у них получилось. Вот политики ходят и говорят: нельзя обманывать избирателя. А ведь обман избирателя – это малые партии, десятки этих партий. Потому что малая партия - это или чемодан с документами плюс лидер, либо какая-то политтехнология, либо подарок любящего папы- банкира дорогому сыну – на перспективу. «Товарищи, на телевизоре победила джинса, никто не ходит на съезды малых партий», - сказал как-то один политолог. Тему малых партий сделал предметом обсуждения Шустер. И спрашивается: зачем? Объясните: зачем? Журналисты не ходят на съезды малых партий не потому, что им не подплачивают, а потому что им – неинтересно. Потому что правы те, кто называет эти партии диванными, всех членов этих партий можно усадить на диване. Я не очень хорошо представляю, каким образом можно «подвести страну к двухпартийности», не знаю, но убеждена, чтобы не вызывать истерики всяких там омельченко, кармазиных, матвиенко (у каждого из них есть свой чемодан с документами на какую-нибудь партию) шаг за шагом, постановлениями, законами, указами чистить партийную карту Украины. А потом утвердить это на всенародном референдуме! Уже представляю этот вой: двухпартийность - наступление на демократию! А, по-моему, наступление на демократию - это когда создаются ведомственные партии, в которых обязывают вступать сотрудников кампании и всех их друзей, родственников. Царство небесное Кирпе, но партия «Відродження» - не самый удачный его проект. А вот еще появился, как феникс из пепла, ПНЕРу. Шеф Проминвеста Владимир Матвиенко подарил партию своему сыну Павлу. Сказать, что партия дохлая – ничего не сказать, хотя джинса таки побеждает, недавно на одном из сайтов увидела интервью с кем-то из ее списка. Идем дальше… О вспоминаю, появившуюся на прошлых выборах Партию Пенсионеров Николая Олялина (Кстати, где она?). Неудобно было смотреть эту пресс-конференцию, сидит звезда кино, пожилой человек, что-то ему дали сказать, и понятно, что нет такой партии, но кому-то нужен такой бренд одноразового использования.

Раньше, если мой собеседник заявлял, что он пишет стихи, у меня портилось настроение. Я боялась, что если начнет их декламировать, а это окажется какой-то дрянью, то это будет написано на моем лице. Сейчас у меня есть такие же опасения относительно политиков. Если интересный и перспективный политик заявляет, что у него есть партия, у меня напрочь отпадает к нему интерес. Потому что это вранье. И безответственность. Политики, прекращайте этот балаган – объединяйтесь! За ваши свободы, пнеру, антикриминальный наступ, соборы будут голосовать полтора человека, не путайтесь под ногами у больших политсил. И ничего страшного, что в этом мы наследуем Америку. Отлично работающая государственная машина – не грех и скопировать.

Лена Мигачева, журналист, Киев