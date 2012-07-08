11 пострадавших в ДТП российских паломников отправлены самолетом домой

Об этом сообщили журналистам в МЧС России.

За пострадавшими из Москвы прилетел самолет МЧС, оборудованный мобильными медицинскими модулями для перевозки тяжелораненых, а также Як-42.

"Самолет Як-42, на борту которого находятся 11 пострадавших в ДТП, вылетел в Псков", - сказал представитель МЧС, добавив, что они будут доставлены в Псковскую областную больницу.