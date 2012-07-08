11 пострадавших в ДТП российских паломников отправлены самолетом домой
01:21, 08 июля 2012Разное
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Самолет МЧС с пострадавшими в ДТП в Черниговской области российскими православными паломниками вылетел в Псков.
Об этом сообщили журналистам в МЧС России.
За пострадавшими из Москвы прилетел самолет МЧС, оборудованный мобильными медицинскими модулями для перевозки тяжелораненых, а также Як-42.
"Самолет Як-42, на борту которого находятся 11 пострадавших в ДТП, вылетел в Псков", - сказал представитель МЧС, добавив, что они будут доставлены в Псковскую областную больницу.
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