В Донецке джип ”Тойота” перевернул маршрутку с пассажирами

В Донецке в результате столкновения маршрутки и джипа "Тойота" госпитализированы 8 пассажиров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной Госавтоинспекции, в Ворошиловском районе города около часа ночи 27 сентября джип "Тойота Прадо" выехал на красный сигнал светофора и столкнулся с микроавтобусом, который осуществлял перевозку пассажиров по маршруту N17. В результате ДТП микроавтобус с 10 пассажирами опрокинулcя на бок. Восемь пассажиров с травмами различной степени тяжести доставлены в лечебные учреждения.

Водитель "Тойоты" с места происшествия скрылся. Принятыми мерами розыска сотрудники ГАИ в течение двух часов установили и разыскали водителя иномарки. Им оказался 44-летний житель г. Донецка. По предварительным данным, в момент совершения ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения. Однако от медицинского освидетельствования виновник ДТП отказался.

По факту ДТП проводится расследование.