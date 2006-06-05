В Киевском зоопарке львица загрызла мужчину, пробравшегося в вольер

В воскресенье, 4 июня, в Киевском зоопарке (ул. Зоологическая, 2) в 18.45 львица загрызла мужчину, который пробрался к ней в вольер.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей УМВД Украины в Киеве, мужчина подошел к ограждению «Острова животных», привязал к нему со стороны служебного входа длинную веревку и спустился вниз, оказавшись, таким образом, среди хищников.

По словам сотрудников ЦОС, возможно, если бы мужчина не делал резких движений, с ним ничего не произошло бы. Однако мужчина вел себя резко, из-за чего рассвирепевшая львица схватила его за горло.

Как потом установил судмедэксперт, смерть наступила практически мгновенно.

Свидетели трагедии в зоопарке стали бросать в вольер палки, камни, бутылки, чтобы отвлечь зверей, но это уже было напрасно. Установлено, что погибший - 45-летний гражданин Украины, уроженец Азербайджана. Причины, побудившие его к этому поступку, устанавливаются.